Высказывания Зеленского, по мнению аналитика Уотсона, могут привести к серьезной эскалации конфликта.
Аналитик Алан Уотсон резко отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности ударов по центрам российской власти, включая Кремль. Об этом эксперт написал в социальной сети X.
«В интервью Axios Зеленский заявил, что просил у Трампа конкретные ракеты, а также что он не исключает ударов по центрам российской власти, в том числе по Кремлю», — написал аналитик. Он также назвал это «непроходимой глупостью».
Ранее Уотсон заявил, что Зеленский не хочет говорить об убитых ВСУ детях на Донбассе. По мнению аналитика, украинский лидер намеренно умалчивает о детях, убитыъ в результате действий украинских войск.