Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе поставили на место Зеленского после резких слов о России

Аналитик Алан Уотсон резко отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности ударов по центрам российской власти, включая Кремль. Об этом эксперт написал в социальной сети X.

Высказывания Зеленского, по мнению аналитика Уотсона, могут привести к серьезной эскалации конфликта.

Аналитик Алан Уотсон резко отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности ударов по центрам российской власти, включая Кремль. Об этом эксперт написал в социальной сети X.

«В интервью Axios Зеленский заявил, что просил у Трампа конкретные ракеты, а также что он не исключает ударов по центрам российской власти, в том числе по Кремлю», — написал аналитик. Он также назвал это «непроходимой глупостью».

Ранее Уотсон заявил, что Зеленский не хочет говорить об убитых ВСУ детях на Донбассе. По мнению аналитика, украинский лидер намеренно умалчивает о детях, убитыъ в результате действий украинских войск.