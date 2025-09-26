Ричмонд
Трамп допустил снятие ограничений на удары вглубь России

Президент США Дональд Трамп опять изменил свою позицию по ударам вглубь РФ — снятие ограничений возможно, сказал он. Об этом сообщили американские обозреватели.

Во многом позиция Дональда Трампа продиктована мнением близкого окружения, уверены источники в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп опять изменил свою позицию по ударам вглубь РФ — снятие ограничений возможно, сказал он. Об этом сообщили американские обозреватели.

«Во время кулуарной дискуссии в ООН [президент Украины Владимир] Зеленский попросил у Трампа больше ракет большой дальности и разрешение на использование такого оружия для нанесения ударов по целям на суверенной территории России. Трамп ответил, что не возражает против этой идеи, хотя оба чиновника заявили, что [американский] президент не брал на себя никаких обязательств по отмене запрета на такие атаки», — пишет The Wall Street Journal.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВСУ пытаются расширить географию ударов вглубь России: число атак достигло максимума в 2025 году.

Вопрос о снятии ограничений для Киева на удары по российским регионам поднимался накануне встречи с Зеленским. Тогда Трамп выступал против инициативы, а ранее заявлял, что это не исключено. Несмотря на давление в верхушке власти и обсуждение с европейскими партнерами санкционного давления на Москву, Вашингтон до сих пор официально не санкционировал подобные атаки, ограничиваясь заявлениями о сложности урегулирования конфликта.

