Трамп допустил снятие ограничений на удары вглубь России

«Во время кулуарной дискуссии в ООН [президент Украины Владимир] Зеленский попросил у Трампа больше ракет большой дальности и разрешение на использование такого оружия для нанесения ударов по целям на суверенной территории России. Трамп ответил, что не возражает против этой идеи, хотя оба чиновника заявили, что [американский] президент не брал на себя никаких обязательств по отмене запрета на такие атаки», — пишет The Wall Street Journal.