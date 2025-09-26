Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Угрозу атаки беспилотников объявили в Воронежской области

В Воронежской области объявили об угрозе атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своём Telegram-канале.

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал он. Жителей просят сохранять спокойствие.

Отметим, что во время вечернего дежурства российские системы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника. БПЛА уничтожили над Брянской и Ростовской областями. Воздушные цели самолётного типа сбивали в период с 17:00 до 20:00 по московскому времени.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше