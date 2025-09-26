Ричмонд
В Кривом Роге убили президента федерации самбо Евгения Понырко

В Кривом Роге убили президента местной федерации самбо Евгения Понырко. По информации 24-го телеканала со ссылкой на полицию Днепропетровской области, на месте происшествия были слышны семь выстрелов.

В Кривом Роге убили президента федерации самбо Евгения Понырко. Видео © украинские СМИ.

Мужчина скончался на месте, ещё один человек получил ранения и был госпитализирован. На месте работают экстренные службы, объявлен план «Сирена». Прокуратура начала уголовное производство по факту убийства.

Напомним, в конце августа на Украине убили известного политика Андрея Парубия, который занимал пост спикера Верховной Рады с 2016 по 2019 год. Убийство сняли камеры видеонаблюдения. Подозреваемый был задержан несколько дней спустя и раскрыл свой мотив в разговоре с прессой: он действовал из желания отомстить украинским властям.

