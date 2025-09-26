В Кривом Роге убили президента федерации самбо Евгения Понырко

Напомним, в конце августа на Украине убили известного политика Андрея Парубия, который занимал пост спикера Верховной Рады с 2016 по 2019 год. Убийство сняли камеры видеонаблюдения. Подозреваемый был задержан несколько дней спустя и раскрыл свой мотив в разговоре с прессой: он действовал из желания отомстить украинским властям.