Дрон ВСУ атаковал 15-летнего подростка на мотоцикле в Курской области

Пятнадцатилетний подросток получил тяжёлые осколочные ранения в результате атаки украинского беспилотника на движущийся мотоцикл в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Пострадавшему уже оказали первую медицинскую помощь.

Источник: Life.ru

«Сегодня вечером в деревне Золотарёвка Рыльского района вражеский дрон атаковал движущийся мотоцикл. В результате удара ранен 15-летний подросток. У него слепые осколочные ранения головы, груди, живота, левой руки, обеих ног, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга», — написал Хинштейн в своём Telegram-канале.

Подростка планируют доставить в Курскую областную больницу для дальнейшего лечения. Губернатор пожелал ему скорейшего выздоровления, отметив рост числа жертв атак со стороны ВСУ на гражданские объекты и транспорт.

Ранее сообщалось, что в селе Крупец Рыльского района украинский FPV-дрон атаковал мопед с 18-летней девушкой. Пострадавшая была доставлена в Курскую областную больницу с ранениями правой руки и головы. Инцидент произошёл в приграничной зоне, где ранее уже фиксировались атаки с применением беспилотников.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

