Дрон ВСУ атаковал 15-летнего подростка на мотоцикле в Курской области

Ранее сообщалось, что в селе Крупец Рыльского района украинский FPV-дрон атаковал мопед с 18-летней девушкой. Пострадавшая была доставлена в Курскую областную больницу с ранениями правой руки и головы. Инцидент произошёл в приграничной зоне, где ранее уже фиксировались атаки с применением беспилотников.