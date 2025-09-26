Ричмонд
В Кривом Роге в результате стрельбы погиб президент Федерации самбо

В районе введён оперативный план «Сирена» для поиска подозреваемого.

Источник: Аргументы и факты

В Кривом Роге произошла перестрелка, в результате которой погиб президент местной федерации самбо Евгений Понырко. Еще один человек получил ранения, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на полицию Днепропетровской области.

Инцидент случился в Покровском районе города. На место ЧП выехали следственно-оперативная группа, эксперты и сотрудники экстренных служб. В районе введён оперативный план «Сирена» для поиска подозреваемого.

Правоохранительные органы проводят необходимые следственные мероприятия, чтобы установить личность стрелявшего. Вопрос о квалификации происшествия по уголовному законодательству пока находится на рассмотрении.

Ранее три человека погибли в результате стрельбы в отделении иммиграционной и таможенной полиции (ICE) в американском Далласе.