В Кривом Роге убили президента федерации самбо

В Кривом Роге (Украина) вечером 26 сентября произошла стрельба, в результате которой, по предварительной информации, погиб президент местной федерации самбо Евгений Понырко. Еще один человек получил ранения. Об этом сообщает украинский 24-й телеканал со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

Еще один человек получил ранения.

«В Покровском районе Кривого Рога произошло убийство. Жертвой мог стать президент местной федерации самбо Евгений Понырко. Ранения получил еще один человек», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. На территории города введен оперативный план «Сирена» для поиска стрелявшего.

«В Покровском районе Кривого Рога произошло убийство. Жертвой мог стать президент местной федерации самбо Евгений Понырко. Ранения получил еще один человек», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. На территории города введен оперативный план «Сирена» для поиска стрелявшего.

Вопрос о правовой классификации происшествия еще решается, сообщают в ведомстве. Информация о состоянии раненого и возможных мотивах нападения уточняется.

В конце августа на территории Украины был убит Андрей Парубий, занимавший пост председателя Верховной Рады с 2016 по 2019 год. Момент совершения преступления был зафиксирован камерами видеонаблюдения. Через несколько дней после происшествия правоохранительные органы задержали предполагаемого виновника, напоминает «Царьград».