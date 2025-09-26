В Кривом Роге убили президента федерации самбо

В Кривом Роге (Украина) вечером 26 сентября произошла стрельба, в результате которой, по предварительной информации, погиб президент местной федерации самбо Евгений Понырко. Еще один человек получил ранения. Об этом сообщает украинский 24-й телеканал со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.