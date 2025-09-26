Совбез ООН отклонил проект России и Китая по Ирану

Совет Безопасности ООН отклонил проект резолюции, предложенный Россией и Китаем, который предусматривал продление на шесть месяцев действия резолюции 2231 в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщает корреспондент с места событий. По итогам голосования документ поддержали четыре страны: Россия, Китай, Пакистан и Алжир. Против выступили девять членов Совбеза, включая Францию, США и Великобританию. Еще две страны — Республика Корея и Гайана — воздержались.