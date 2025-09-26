Совбез ООН отклонил проект России и Китая по Ирану

Совбез ООН не продлил действие резолюции по иранской сделке.
Совет Безопасности ООН отклонил проект резолюции, предложенный Россией и Китаем, который предусматривал продление на шесть месяцев действия резолюции 2231 в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщает корреспондент с места событий. По итогам голосования документ поддержали четыре страны: Россия, Китай, Пакистан и Алжир. Против выступили девять членов Совбеза, включая Францию, США и Великобританию. Еще две страны — Республика Корея и Гайана — воздержались.
«Для принятия любой резолюции требуется согласие большинства и отсутствие вето со стороны пяти постоянных членов», — заявили в пресс-службе ООН, передает ТАСС. В этот раз такого консенсуса достичь не удалось, несмотря на призывы России и Китая сохранить дипломатические усилия по иранской ядерной проблеме.
Ранее Великобритания, Германия и Франция уже инициировали запуск механизма восстановления антииранских санкций. 19 сентября Совет Безопасности отклонил резолюцию о невозобновлении санкционного режима в отношении Ирана: аналогично нынешнему голосованию, только четыре государства высказались за инициативу (Россия, Алжир, Китай и Пакистан), а девять — против, две страны воздержались. На фоне разногласий в Совбезе дальнейшая судьба дипломатических инструментов вокруг иранской ядерной программы остается неопределенной, напоминает «Царьград».