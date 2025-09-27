В Североонежске дети 2022 и 2023 годов рождения погибли при пожаре в квартире

Огонь вспыхнул вечером 26 сентября в многоквартирном доме в 4-м микрорайоне. Сообщение о возгорании поступило в 20:45, и уже через три минуты на место прибыли первые пожарные. Во втором подъезде дома № 6 наблюдалось сильное задымление и открытое горение квартиры. Пожарные подали два ствола и локализовали огонь в 21:20 на площади 59 квадратных метров.