Суд арестовал подозреваемого во взрыве посылки на почте в Петербурге

Подозреваемый Газинур Шамсиева обвиняется в совершении террористического акта. Следствие утверждает, что он отправил посылку с взрывчатым веществом, которая сдетонировала в отделении на проспекте Обуховской Обороны. В результате происшествия никто не пострадал, было эвакуировано 10 человек.