Суд арестовал подозреваемого во взрыве посылки на почте в Петербурге

Невский районный суд Санкт-Петербурга арестовал мужчину, обвиняемого в организации взрыва в почтовом отделении. Об этом в пятницу, 26 сентября, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Невский районный суд Санкт-Петербурга арестовал мужчину, обвиняемого в организации взрыва в почтовом отделении. Об этом в пятницу, 26 сентября, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Подозреваемый Газинур Шамсиева обвиняется в совершении террористического акта. Следствие утверждает, что он отправил посылку с взрывчатым веществом, которая сдетонировала в отделении на проспекте Обуховской Обороны. В результате происшествия никто не пострадал, было эвакуировано 10 человек.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 ноября. Подсудимый просил о более мягкой мере пресечения, но суд отклонил его ходатайство. По версии следствия, мужчина действовал умышленно с целью дестабилизации работы почтового оператора и органов власти, передает ТАСС.

О задержании стало известно накануне утром, когда сотрудники правоохранительных органов задержали 62-летнего Газинура Ш. Он принес несколько посылок на почту, одна из них взорвалась. По предварительной информации, мужчина мог стать жертвой телефонных мошенников. Эту версию сейчас проверяют следственные органы.