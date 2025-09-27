Ричмонд
Sikorsky Aircraft получила военный контракт на десять миллиардов долларов

Американская компания Sikorsky Aircraft, дочернее предприятие Lockheed Martin, заключила с Министерством обороны США контракт на поставку до 99 тяжелых вертолетов CH-53K King Stallion для ВМС страны. Сумма сделки превышает 10,8 млрд долларов, сообщили в пресс-службе Пентагона. Согласно условиям соглашения, производственные и поставочные работы будут вестись в течение пяти лет — с 2029 по 2034 год.

«Этот контракт обеспечит бесперебойные поставки самого мощного тяжелого вертолета в США в период с 2029 по 2034 год и укрепит промышленную базу США, обеспечив тысячи производственных рабочих мест в Sikorsky и по всей общенациональной цепочке поставок», — отметили в сообщении Пентагона. Контракт стал крупнейшим в истории заказом на вертолеты данной модели, что подчеркивает стратегическую значимость CH-53K для Корпуса морской пехоты США.

Данный контракт объединяет пять отдельных заказов на поставку самолетов, известных как лоты 9−13, в единую пятилетнюю долгосрочную закупку. Такой подход обеспечивает стабильность цен и непрерывные поставки комплектующих от 267 американских поставщиков CH-53K, расположенных в 37 штатах, а также от 17 компаний из восьми зарубежных государств. Документ предусматривает возможность приобретения правительством США до 99 вертолетов CH-53K как для нужд Корпуса морской пехоты, так и для удовлетворения запросов иностранных военных заказчиков.