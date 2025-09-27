Sikorsky Aircraft получила военный контракт на десять миллиардов долларов

Данный контракт объединяет пять отдельных заказов на поставку самолетов, известных как лоты 9−13, в единую пятилетнюю долгосрочную закупку. Такой подход обеспечивает стабильность цен и непрерывные поставки комплектующих от 267 американских поставщиков CH-53K, расположенных в 37 штатах, а также от 17 компаний из восьми зарубежных государств. Документ предусматривает возможность приобретения правительством США до 99 вертолетов CH-53K как для нужд Корпуса морской пехоты, так и для удовлетворения запросов иностранных военных заказчиков.