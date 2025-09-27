Мерц пожаловался на условия жизни в Германии

По словам Мерца, безопасность инфраструктуры Германии находится под постоянной угрозой.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в стране больше нельзя говорить о мире из-за роста кибератак и диверсий. Об этом он сообщил на конференции Schwarz Ecosystem Summit в Берлине.
«Мы находимся не в условиях войны, но мы больше не живем и в мире», — цитирует Мерца ТАСС. Он предположил, что практически каждый второй присутствующий на конференции хотя бы раз подвергался попыткам взлома сетей или инфраструктуры.
Ранее уровень недовольства жителей Германии Мерцем достиг рекордной отметки. Работу канцлера Германии негативно оценивают 62% жителей страны.