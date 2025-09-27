Администрация Трампа заморозит средства на иностранную помощь

В сентябре американский суд уже приостанавливал исполнение решения по расходам 5 млрд долларов на международную гуманитарную помощь, чтобы рассмотреть просьбу администрации Трампа о заморозке средств. Белый дом настаивал на пересмотре бюджетных приоритетов и отзыве финансирования. По мнению международных аналитиков, сейчас Украина не только столкнулась с трудностями в связи с санкциями и сокращением помощи со стороны Соединенных Штатов, но и может лишиться поддержки союзников из Европы.