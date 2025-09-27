Администрация Трампа заморозит средства на иностранную помощь

Вашингтон вознамерился удержать 4 млрд долларов.
Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа удержать 4 миллиарда долларов, выделенных Конгрессом на иностранную помощь. С таким заявлением выступила судья Елена Каган в своем особом мнении.
«Ходатайство о приостановке, представленное председателю суда и им переданное на рассмотрение, удовлетворено. Последствие данного решения заключается в том, что исполнительная власть получает возможность прекратить использование 4 миллиардов долларов, выделенных Конгрессом на иностранную помощь, и эти средства теперь никогда не достигнут своих предполагаемых получателей», — выдержку из официального документа приводит РИА Новости.
Согласно материалам, решение было принято большинством голосов. Судьи Кетанджи Браун Джексон и Соня Сотомайор присоединились к особому мнению Каган, выразив несогласие с позицией большинства. Они указали на важность контроля со стороны Конгресса над бюджетными ассигнованиями и выразили обеспокоенность тем, что теперь исполнительная власть может распоряжаться значительными суммами без надлежащего парламентского вмешательства.
В сентябре американский суд уже приостанавливал исполнение решения по расходам 5 млрд долларов на международную гуманитарную помощь, чтобы рассмотреть просьбу администрации Трампа о заморозке средств. Белый дом настаивал на пересмотре бюджетных приоритетов и отзыве финансирования. По мнению международных аналитиков, сейчас Украина не только столкнулась с трудностями в связи с санкциями и сокращением помощи со стороны Соединенных Штатов, но и может лишиться поддержки союзников из Европы.