Работники предприятия в Ревде получили ожоги из-за утечки раскаленного металла

Прокуратура Свердловской области проводит проверку после инцидента на промышленном предприятии в городе Ревда, в результате которого пострадали два работника. Об этом пятницу, 26 сентября, сообщили в пресс-службе прокураторы.
По предварительной информации, утечка гидравлического масла привела к возгоранию и вытеканию раскаленного металла.
Инцидент произошел вечером 26 сентября в цеху, где возникли проблемы с эксплуатацией техники. В результате происшествия один из рабочих получил термические ожоги 90 процентов тела и был госпитализирован в реанимацию. Второй пострадавший отказался от госпитализации, ему оказали помощь на месте.
— Прокуратура города взяла на контроль проведение доследственной проверки, организованной органами предварительного расследования, — говорится в сообщении.
