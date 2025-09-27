Работники предприятия в Ревде получили ожоги из-за утечки раскаленного металла

Инцидент произошел вечером 26 сентября в цеху, где возникли проблемы с эксплуатацией техники. В результате происшествия один из рабочих получил термические ожоги 90 процентов тела и был госпитализирован в реанимацию. Второй пострадавший отказался от госпитализации, ему оказали помощь на месте.