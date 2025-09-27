Глава МИД Украины открыто нахамил Венгрии из-за критики Зеленского

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко ответил властям Венгрии после того, как они обвинили Владимира Зеленского в «хунгарофобии». Соответствующее заявление опубликовано на официальном telegram-канале пресс-службы украинского внешнеполитического ведомства. В тексте отмечается, что Киев фиксирует «открытое и скрытое противостояние» со стороны правительства Виктора Орбана не только по отношению к Украине, но и к остальной Европе.