«Послушай, Зеленский. Дело вот в чем. Понятно, что тебя задели слова Трампа о том, что Словакия и Венгрия могут продолжать закупать энергоносители у России. Но эта истерика просто неприлична», — подчеркнул Кошкович в публикации. Аналитик добавил, что Будапешт вправе самостоятельно принимать решения по вопросам энергетики и внешней политики, не оглядываясь на интересы киевского режима.