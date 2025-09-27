Взрывы прогремели над Волгоградом

Жители Волгограда сообщили о серии взрывов, прозвучавших в небе над городом. Об этом стало известно в субботу, 27 сентября.
По предварительным данным, системы противовоздушной обороны (ПВО) работают по украинским беспилотникам (БПЛА), уже несколько воздушных целей были уничтожены.
По словам очевидцев, около 1:20 ночи на окраине города было слышно от пяти до семи взрывов. Предполагается, что беспилотники пытались пролететь на низкой высоте вдоль реки Волги в направлении одного из промышленных предприятий.
Официальных сообщений о последствиях атаки и количестве сбитых аппаратов пока не поступало, передает Telegram-канал Shot.
25 сентября стало известно, что Вооруженные силы Украины атаковали ракетами поселок Белая Березка Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз отметил, что при вражеских ударах возникли возгорания, жилые дома и другие постройки были повреждены. Позже стало известно, что число пострадавших от удара ВСУ по поселку Белая Березка Брянской области увеличилось до девяти человек, среди раненых есть ребенок.