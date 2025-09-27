Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взрывы прогремели над Волгоградом

Жители Волгограда сообщили о серии взрывов, прозвучавших в небе над городом. Об этом стало известно в субботу, 27 сентября.

Жители Волгограда сообщили о серии взрывов, прозвучавших в небе над городом. Об этом стало известно в субботу, 27 сентября.

По предварительным данным, системы противовоздушной обороны (ПВО) работают по украинским беспилотникам (БПЛА), уже несколько воздушных целей были уничтожены.

По словам очевидцев, около 1:20 ночи на окраине города было слышно от пяти до семи взрывов. Предполагается, что беспилотники пытались пролететь на низкой высоте вдоль реки Волги в направлении одного из промышленных предприятий.

Официальных сообщений о последствиях атаки и количестве сбитых аппаратов пока не поступало, передает Telegram-канал Shot.

25 сентября стало известно, что Вооруженные силы Украины атаковали ракетами поселок Белая Березка Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз отметил, что при вражеских ударах возникли возгорания, жилые дома и другие постройки были повреждены. Позже стало известно, что число пострадавших от удара ВСУ по поселку Белая Березка Брянской области увеличилось до девяти человек, среди раненых есть ребенок.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше