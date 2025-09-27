Россия не приняла обвинения в адрес КНДР по вопросу ядерного оружия

Россия не рассматривает для себя возможность присоединения к антикорейским выпадам в рамках международной ядерной доктрины. Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ, в котором разъясняются причины отказа Москвы от участия в конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).