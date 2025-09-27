Экс-генерала Попова этапировали из Тамбова в колонию в Подмосковье

Ивана Попова и предпринимателя Сергея Моисеева признали виновными в хищении металлоконструкций на 133 млн руб., которые были выделены на строительство оборонительных сооружений. Генерала лишили воинского звания приговорили к пяти годам колонии. Попов рассчитывает вернуться в зону боевых действий, но, как в августе заявил его адвокат Сергей Буйновский, он хочет уйти на СВО только в качестве военачальника.