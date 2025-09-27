WP: Иран после ударов Израиля строит секретный военный объект в Исфахане

Ситуация вокруг иранской ядерной программы обострилась летом 2025 года. В ночь на 13 июня Израиль объявил о начале военной операции против Ирана, после чего последовали ответные удары. 22 июня США нанесли авиаудары по иранским объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. В ответ Исламская республика атаковала крупнейшую американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого президент США Дональд Трамп заявил о согласовании режима прекращения огня между Израилем и Ираном. Перемирие вступило в силу 24 июня. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что проведение переговоров с представителями Соединенных Штатов Америки практически не представляется возможным.