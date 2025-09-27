Трамп приказал рассекретить документы об исчезновении одной из первых женщин-пилотов

В 1937 году Эрхарт и штурман Фред Нунан отправились в кругосветный перелет на воздушном судне Lockheed L-10E Electra. Значительная часть маршрута была преодолена успешно, однако 2 июля того же года экипаж бесследно исчез, не сумев добраться до острова Хауленд в Тихом океане, где планировалась дозаправка. На тот момент президент Соединенных Штатов Франклин Рузвельт распорядился выделить на масштабную поисковую операцию четыре миллиона долларов, к которой были привлечены десятки воздушных и морских судов. Несмотря на предпринятые усилия, найти Эрхарт не удалось. Фрагменты самолета впоследствии были обнаружены на дне Тихого океана. Точные обстоятельства исчезновения остаются неизвестными. Среди основных версий рассматриваются вынужденная посадка с последующей гибелью в океане, пленение японскими военными, а также менее правдоподобные предположения о том, что Эрхарт могла начать новую жизнь под другим именем.