Трамп приказал рассекретить документы об исчезновении одной из первых женщин-пилотов

Трамп поручил обнародовать документы о пропаже пилота.

Американский президент Дональд Трамп дал указание рассекретить документы о пропавшем пилоте Амелии Эрхарт. Она была одной из первых летчиц в США. Об этом Трамп рассказал в соцсети.

«Многие люди спрашивают меня о жизни и временах Амелии Эрхарт и не рассмотрю ли я возможность рассекретить и обнародовать все, что касается ее последнего, рокового полета», — написал президент США в соцсети Truth Social. Эрхарт пропала в 1937 году.

В 1937 году Эрхарт и штурман Фред Нунан отправились в кругосветный перелет на воздушном судне Lockheed L-10E Electra. Значительная часть маршрута была преодолена успешно, однако 2 июля того же года экипаж бесследно исчез, не сумев добраться до острова Хауленд в Тихом океане, где планировалась дозаправка. На тот момент президент Соединенных Штатов Франклин Рузвельт распорядился выделить на масштабную поисковую операцию четыре миллиона долларов, к которой были привлечены десятки воздушных и морских судов. Несмотря на предпринятые усилия, найти Эрхарт не удалось. Фрагменты самолета впоследствии были обнаружены на дне Тихого океана. Точные обстоятельства исчезновения остаются неизвестными. Среди основных версий рассматриваются вынужденная посадка с последующей гибелью в океане, пленение японскими военными, а также менее правдоподобные предположения о том, что Эрхарт могла начать новую жизнь под другим именем.

