В Хабаровском крае водитель Toyota отправил в больницу байкера с ребёнком

В районе имени Лазо Хабаровского края водитель легковушки врезался в мотоцикл, на котором ехали ребёнок со взрослым.

Источник: Соцсети

Оба попали в больницу, сообщает Telegram-канал районной ГАИ.

Авария произошла вечером 26 сентября на федеральной трассе «Уссури». В районе 73-го километра водитель Toyota Carina не пропустил мотоцикл Honda при выезде со второстепенной дороги и совершил с ним столкновение. От удара байк отлетел на обочину.

В результате ДТП пострадал 52-летний мужчина и его 12-летний пассажир. Обоих госпитализировали в районную больницу с многочисленными травмами.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства устанавливаются.