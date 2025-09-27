Стала известна причина смертельного ДТП грузовика с поездом в Смоленской области

По информации оперативных служб, в результате аварии 18 из 36 вагонов и локомотив поезда сошли с рельсов и загорелись. Двое членов бригады поезда получили травмы средней тяжести и были доставлены в больницу. Движение на участке железной дороги приостановлено. Губернатор подчеркнул, что другие версии произошедшего не рассматриваются, говорится в сообщении.