Стала известна причина смертельного ДТП грузовика с поездом в Смоленской области

Причиной столкновения грузового автомобиля с поездом на железнодорожном переезде в Руднянском муниципальном округе Смоленской области стало нарушение правил проезда со стороны водителя большегруза. Об этом в пятницу, 26 сентября, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
По данным следствия, водитель грузовика, двигаясь по автодороге Р-120 «Брянск-Смоленск», проехал на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся грузовым поездом. В результате столкновения, произошедшего около 7:26 утра, водитель грузовика погиб на месте.
По информации оперативных служб, в результате аварии 18 из 36 вагонов и локомотив поезда сошли с рельсов и загорелись. Двое членов бригады поезда получили травмы средней тяжести и были доставлены в больницу. Движение на участке железной дороги приостановлено. Губернатор подчеркнул, что другие версии произошедшего не рассматриваются, говорится в сообщении.
26 сентября грузовик в Смоленской области столкнулся с товарным поездом на железнодорожном переезде. Машинист состава применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. В результате аварии погиб водитель грузовика. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.