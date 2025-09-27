Экс-замглавы Минобороны Павел Попов переведен в камеру СИЗО «Лефортово»

«Мой подзащитный, нуждающийся в длительной и сложной реабилитации, был переведен на днях обратно в камеру СИЗО “Лефортово”», — заявил Сагач. Его слова приводит ТАСС. Адвокат обратился с ходатайством к следственному органу и руководству следственного изолятора с просьбой провести медицинское освидетельствование Попова в связи с наличием у него тяжелого заболевания, которое не позволяет ему находиться под стражей.