Экс-замглавы Минобороны Павел Попов переведен в камеру СИЗО «Лефортово»

Экс-заместитель министра обороны РФ генерал Павел Попов переведен в камеру СИЗО «Лефортово» после выписки из тюремной больницы. Об этом сообщил адвокат Попова Денис Сагач.

Подано ходатайство о проведении медосвидетельствования, заявил адвокат Сагач.

«Мой подзащитный, нуждающийся в длительной и сложной реабилитации, был переведен на днях обратно в камеру СИЗО “Лефортово”», — заявил Сагач. Его слова приводит ТАСС. Адвокат обратился с ходатайством к следственному органу и руководству следственного изолятора с просьбой провести медицинское освидетельствование Попова в связи с наличием у него тяжелого заболевания, которое не позволяет ему находиться под стражей.

Ранее была информация о тяжелом физическом состоянии генерала. Он находился в НИИ имени Склифосовского. Попов был госпитализирован из этого же СИЗО в мае 2025 года после обострения хронических заболеваний.

В августе 2024 года Попов был задержан по подозрению в хищении более 60 миллионов рублей при руководстве парком «Патриот». Отмечается, что он за счет парка обустраивал загородный участок. Вину Попов не признавал. Другие фигуранты дела находятся под домашним арестом.