Экс-глава ВСК Белков заключил контракт с Минобороны, но на СВО его не отпустили

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Бывший глава Военно-строительной компании Андрей Белков, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями во время выполнения гособоронзаказа, заключил с Министерством обороны РФ контракт об участии в боевых действиях в зоне специальной военной операции. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, следствие и суд отказались отпускать фигуранта на СВО.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Белков заключил контракт с Министерством обороны о призыве его в зону СВО, однако суд хотя и учел данные о личности подсудимого, но меру пресечения ему продлил до 11 января 2026 года. Таким образом, несмотря на подписанный Белковым контракт с Минобороны, фигурант дела продолжит участие в процессе, находясь на скамье подсудимых», — рассказал собеседник агентства.

В середине июля уголовное дело Андрея Белкова поступило в Замоскворецком суд Москвы для рассмотрения по существу. Суд не стал смягчать ему меру преследования, несмотря на подписанный контракт с Минобороны, устойчивые социальные связи, постоянный источник дохода, положительные характеристики, а также ряд государственных и ведомственных наград и почетное звание строителя.

Белков обвиняется в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа на поставку, монтаж и пусконаладку томографа при реконструкции девятого лечебно-диагностического центра Минобороны на Комсомольском проспекте в Москве. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшее тяжкие последствия). Белкову грозит до 10 лет колонии.