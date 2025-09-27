Politico заявило, что Трамп стал «президентом» Европы после того, как генсек НАТО назвал его «папочкой»

Генеральный секретарь НАТО называл Трампа «папочкой», указано в материале Politico.
Президент США Дональд Трамп рассказал, что главы Евросоюза называют его «президентом Европы». Хотя сами чиновники отрицают, что называли его таким образом. Об этом написали в иностранных СМИ.
«Президент США Дональд Трамп во время одной из недавних импровизированных шутливых встреч в Овальном кабинете заявил, что лидеры ЕС называют его “президентом Европы”», — указано в материале Politico. В Брюсселе чиновники ЕС опровергли, что называют Трампа таким образом.
Отмечается, что последние события указывают на наличие подобной позиции внутри Евросоюза. В качестве первого подтверждения этому журналисты приводят случай, когда Дональд Трамп во время июньского саммита НАТО продемонстрировал текстовое сообщение, в котором генеральный секретарь объединения Марк Рютте обращался к нему, называя «папочкой».
Также ранее Трамп уже называл США самой крутой в мире страной, а себя — «папочкой», без которого детям из НАТО пришлось бы не легко. Об этом сообщали RT.
Также лидер Штатов уже называл себя «президентом мира» и подчеркивал важность хороших отношений с мировыми лидерами, а также активно высказывался по вопросам международной политики, в том числе по ситуации на Украине. Его заявления о поддержке Украины и критика в адрес России прозвучали после встречи с президентом Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН.