Politico заявило, что Трамп стал «президентом» Европы после того, как генсек НАТО назвал его «папочкой»

Также лидер Штатов уже называл себя «президентом мира» и подчеркивал важность хороших отношений с мировыми лидерами, а также активно высказывался по вопросам международной политики, в том числе по ситуации на Украине. Его заявления о поддержке Украины и критика в адрес России прозвучали после встречи с президентом Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН.