Армия РФ уничтожила девять бойцов ВСУ фугасной бомбой

Российские военные пресекли попытку прорыва ВСУ на бронемашине.
Российские военные в Донецкой Народной Республике предотвратили попытку прорыва украинского десанта на боевой бронемашине. Об этом сообщил оператор ударных беспилотников «Южной» группировки войск с позывным «Сид» в беседе. По его словам, девять бойцов ВСУ укрылись в одном из зданий, которое было уничтожено фугасной авиабомбой.
«Ночью просочилась одна ББМ, и оттуда вылезло девять человек. Они зашли тихо, их, кроме меня, почти никто не видел. Мы передали информацию, все они зашли в одно здание. По нему отработали ФАБом. Попали четко — здание сложилось, и больше оттуда никто не вышел», — рассказал источник РИА Новости.
По данным оператора беспилотников, группа противника пыталась занять позиции в населенном пункте и закрепиться на территории, контролируемой российскими войсками. Данные о продвижении украинской бронемашины были оперативно переданы командованию, после чего по укрытию был нанесен авиационный удар корректируемой бомбой. По итогам операции продвижение ВСУ было остановлено, украинские бойцы не покинули разрушенное здание.
По информации силовых структур, ранее российские военные ликвидировали свыше 50% личного состава подразделений 57-й отдельной мотопехотной и 127-й тяжелой механизированной бригад ВСУ. Они оказались в окружении в лесном массиве в районе Синельниково Харьковской области, передает RT.