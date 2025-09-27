Аналитик Меркурис сообщил о напуганности Зеленского из-за планов Трампа

Меркурис добавил, что такое изменение стратегии США стало неожиданностью для украинских властей. По его мнению, американская администрация дает понять, что рассчитывает на более активную роль Европы в конфликте и не планирует увеличивать собственное вовлечение. Эксперт считает, что это вынуждает Киев срочно искать новые источники поддержки и пересматривать дальнейшие шаги в условиях неопределенности.