Папе Римскому подарили руль от «Феррари»

Папу Римского Льву XIV посетил Джон Элканн — председатель совета директоров Stellantis и исполнительный председатель Ferrari. В ходе визита в Ватикан Элканн преподнес понтифику мини-автомобиль Ferrari, а также рулевое колесо, использовавшееся пилотом Шарлем Леклером во время гонок Формулы-1.

«Председатель правления Ferrari подарил Папе Римскому Лео Леклеру колесо Формулы-1», — передает Rome Reports. Даря Папе Римскому необычные подарки, Элканн рассказал о символике каждого из них. По его словам, мини-автомобиль должен напоминать понтифику о его любви к вождению, а рулевое колесо — помогать в управлении и доставлять радость.

Подаренное рулевое колесо использовалось гонщиком Леклером во время одного из этапов «Формулы-1». Оно полностью функционально, но для работы его нужно подключить к гоночному болиду. Представитель Ferrari отдельно подчеркнул, что руль настоящий и ранее был установлен на одной из машин команды.

В 2021 году Джон Элканн уже посещал Ватикан: тогда он подарил Папе Франциску нежно-голубой Fiat 500. В этот раз Элканн хотел подчеркнуть значимость технологических инноваций и стремление к развитию автомобильной отрасли.