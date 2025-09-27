Москвич отдал мошенникам 84,5 млн рублей, следуя их указаниям полгода

78-летний пенсионер из Москвы стал жертвой мошенников, отдав им более 84,5 миллионов рублей за полгода.
Как сообщили в правоохранительных органах, мужчина следовал указаниям неизвестных, которые связывались с ним через Telegram.
Злоумышленники, представляясь сотрудниками ФСБ, а затем Центрального банка РФ, убедили пенсионера собрать все свои сбережения и передать их курьерам для «сохранности». В течение шести месяцев, с апреля по сентябрь, мужчина частями передавал крупные суммы денег, следуя инструкциям мошенников.
Общая сумма ущерба составила свыше 84,5 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, передает РИА Новости.
Мошенники часто обманывают население под видом сотрудников ФСБ. Недавно аферисты предприняли попытку обмануть благотворительный фонд «Батальон» в Дубне. Злоумышленник под видом сотрудника ФСБ хотел получить полмиллиона рублей за эвакуацию якобы попавших в плен военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Мошенника вычислили и задержали. Его заключили под стражу и завели уголовное дело.