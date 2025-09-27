В Мордовии объявили опасность атаки БПЛА

В Мордовии объявлена беспилотная опасность.
В Мордовии объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщило правительство республики в официальном telegram-канале. Власти призвали жителей соблюдать меры безопасности и следить за ситуацией.
«Уважаемые жители! Внимание! Беспилотная опасность на территории Республики Мордовия», — говорится в telegram-канале правительства региона. Власти не уточнили подробности и не сообщили о конкретных инцидентах, однако призвали население к бдительности.
В ночь на 27 сентября сообщалось о двух сбитых дронах в Воронежской области. О пострадавших не сообщалось.