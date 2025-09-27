На Камчатке за сутки произошло 27 толчков из-за землетрясения

В Камчатском крае за минувшие сутки зафиксировано 27 афтершоков (толчки от основного землетрясения — прим. URA.RU) магнитудой от 3,6 до 6,0, два из которых ощутили жители региона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю. В регионе сохраняется режим чрезвычайной ситуации природного характера, введенный ранее решением главы субъекта.