Ранее Минобороны РФ сообщало, что украинские военные превратили дома и подвалы в Кировске в укрепленные опорные пункты, активно минировали территорию и устанавливали инженерные заграждения. Операция по освобождению Кировска на краснолиманском направлении ведется силами группировки «Запад», которым удалось добиться продвижения благодаря внезапности и быстрому форсированию реки Жеребец. ВСУ оказались в панике, передает MK.RU. Сообщалось также, что о ни стянули до 19 своих батальонов, сообщает телеканал «Царьград».