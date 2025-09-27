ВСУ при отступлении захватили мирных людей в заложники и прикрывались ими.
Украинские военные вывели группу мирных жителей из убежища, захватив в заложники и использовав их в качестве «живого щита» при отступлении из Кировска. Инцидент произошел накануне на окраине населенного пункта, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКимаковский: ВСУ бьют по Константиновке со скрытых позиций под видом ВС РФ.
«В Кировске противник в очередной раз отметился, сбежав, прикрываясь мирными жителями. По подтвержденной информации, ВСУ вывели из подвала одного из домов на окраине населенного пункта группу мирных жителей, которые прятались от обстрелов. Под дулами автоматов группа украинских солдат ушла на территорию Украины. Фактически, люди стали заложниками», — заявил Кимаковский в разговоре с ТАСС.
Советник главы ДНР добавил, что отследить перемещение задержанных гражданских не удалось. На момент публикации информации о месте их нахождения и состоянии нет.
Ранее сообщалось о похожем случае в Шандриголове на краснолиманском направлении Тогда украинские военные убили женщину, которую держали в заложниках, российским бойцам удалось спасти лишь ее ребенка.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что украинские военные превратили дома и подвалы в Кировске в укрепленные опорные пункты, активно минировали территорию и устанавливали инженерные заграждения. Операция по освобождению Кировска на краснолиманском направлении ведется силами группировки «Запад», которым удалось добиться продвижения благодаря внезапности и быстрому форсированию реки Жеребец. ВСУ оказались в панике, передает MK.RU. Сообщалось также, что о ни стянули до 19 своих батальонов, сообщает телеканал «Царьград».