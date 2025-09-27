Грузовик чуть не обрушил туннель в Ташкентской области

Сотрудники службы безопасности дорожного движения оперативно прибыли на место и помогли ликвидировать последствия инцидента. К счастью, ни водитель, ни другие участники движения не пострадали. Основное полотно тоннеля, предназначенное для автомобильного транспорта, осталось целым. Повреждена оказалась только часть конструкции, по которой обычно передвигались пешеходы.