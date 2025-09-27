Грузовик чуть не обрушил туннель в Ташкентской области

По словам очевидцев, кузов автомобиля зацепился за бетонные балки, что могло привести к обрушению.
В УБДД Ташкентской области подтвердили факт происшествия и сообщили подробности. 26 сентября примерно в 19:00 54-летний водитель грузового автомобиля MAN, проигнорировав установленные запрещающие дорожные знаки, попытался проехать через подземный тоннель под трассой М39 «Ташкент-Термез», проходящей через махаллю «Тарик тешар» Зангиотинского района.
Из-за несоответствия габаритов транспортного средства его кузов столкнулся с бетонным ограждением. В результате грузовик оказался заблокирован в тоннеле.
Сотрудники службы безопасности дорожного движения оперативно прибыли на место и помогли ликвидировать последствия инцидента. К счастью, ни водитель, ни другие участники движения не пострадали. Основное полотно тоннеля, предназначенное для автомобильного транспорта, осталось целым. Повреждена оказалась только часть конструкции, по которой обычно передвигались пешеходы.
На данный момент начаты ремонтные работы по восстановлению повреждённого участка. Движение для автомобилей на трассе полностью восстановлено.
По данному факту Управление безопасности дорожного движения Зангиотинского района проводит проверку и устанавливает все обстоятельства происшествия. Интересно, заставят ли водителя возместить нанесённый ущерб или он отделается обычным штрафом?