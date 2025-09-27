Экс-глава ВСК Белков пытался уйти от правосудия на СВО, но у него не получилось

«Белков заключил контракт с Министерством обороны о призыве его в зону СВО, однако суд хотя и учел данные о личности подсудимого, но меру пресечения ему продлил до 11 января 2026 года. Таким образом, несмотря на подписанный Белковым контракт с Минобороны, фигурант дела продолжит участие в процессе, находясь на скамье подсудимых», — пояснил источник в беседе с ТАСС.