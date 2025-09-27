В шести регионах страны объявлен режим опасности из-за атак ВСУ. Карта

«На территории края объявлена Ракетная опасность. Существует угроза падения ракет», — указано в сообщении. Также жителей призвали отойти от окон в случае, если они находятся в здании. Также рекомендовали укрыться в ближайшем защищенном помещении граждан, которые находятся на улице.