Беспилотники ВСУ повредили дом в Брянской области, жильцов эвакуировали

ВСУ атаковали беспилотниками город Стародуб в Брянской области. В результате удара были повреждены кровля многоквартирного дома и прилегающая территория. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз.

Дроны ВСУ повредили жилой дом в Брянской области.

«ВСУ с помощью беспилотников атаковали город Стародуб. В результате террористической атаки в многоквартирном доме повреждена кровля», — написал губернатор в своем telegram-канале. Он также добавил, что второй дрон также упал возле жилых домов. Тем не менее о пострадавших не сообщается. Сами жильцы близлежащего дома были эвакуированы.

Атаки украинских беспилотников на приграничные районы Брянской области происходят регулярно, передает телеканал «Царьград». Ранее в результате ударов дронов-камикадзе в поселке Климово были ранены два человека, а также повреждены здания и транспорт. Власти региона отмечают, что подобные инциденты фиксируются и в других населенных пунктах области. В ночь на 27 сентября также сообщалось об атаке двух беспилотников в Воронежской области. На днях БПЛА ВСУ также атаковал деревню Гирьи Беловского района Курской области, пострадал 66-летний мужчина, передает RT.

