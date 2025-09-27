Ричмонд
В Брянской области из-за атаки БПЛА повреждена кровля дома

БРЯНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали с помощью БПЛА город Стародуб в Брянской области. В результате атаки повреждена кровля жилого дома, пострадавших нет.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«ВСУ с помощью беспилотников атаковали город Стародуб. В результате террористической атаки в многоквартирном доме повреждена кровля», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Второй беспилотник упал рядом с жилым домом. Жителей временно эвакуировали в целях безопасности, добавил губернатор.

