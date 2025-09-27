В Брянской области из-за атаки БПЛА повреждена кровля дома

Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«ВСУ с помощью беспилотников атаковали город Стародуб. В результате террористической атаки в многоквартирном доме повреждена кровля», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Второй беспилотник упал рядом с жилым домом. Жителей временно эвакуировали в целях безопасности, добавил губернатор.
