Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин потребовал доклад по делу о нападении подростков в Артёме

СК Приморья расследует инцидент с избиением 16-летнего, дело возбуждено по статье о хулиганстве.

Источник: PrimaMedia.ru

Следственными органами СК России по Приморью возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершённое группой лиц) после инцидента, произошедшего 21 сентября на детской площадке в Артёме. По предварительным данным, группа несовершеннолетних избила 16-летнего подростка, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Следкома Приморья.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Приморью Эдуарду Трубчику представить подробный доклад о ходе расследования. Также следователям предстоит установить причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Отметим, что это уже не первый инцидент с участием подростков в Артёме в сентябре. Ранее, 13 сентября, в полицию обратилась мать 15-летнего подростка, заявившая о нападении на его сына со стороны 17-летнего местного жителя. Этот эпизод также вызвал общественный резонанс, по нему проводится отдельная проверка.

Кроме того, полиция задержала молодого человека, напавшего на 16-летнего подростка в районе улицы Нахимова во Владивостоке. Несовершеннолетний пытался защитить свою подругу, за что получил ножевое ранение.