Бастрыкин потребовал доклад по делу о нападении подростков в Артёме

Следственными органами СК России по Приморью возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершённое группой лиц) после инцидента, произошедшего 21 сентября на детской площадке в Артёме. По предварительным данным, группа несовершеннолетних избила 16-летнего подростка, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Следкома Приморья.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Приморью Эдуарду Трубчику представить подробный доклад о ходе расследования. Также следователям предстоит установить причины и условия, способствовавшие совершению преступления.
Отметим, что это уже не первый инцидент с участием подростков в Артёме в сентябре. Ранее, 13 сентября, в полицию обратилась мать 15-летнего подростка, заявившая о нападении на его сына со стороны 17-летнего местного жителя. Этот эпизод также вызвал общественный резонанс, по нему проводится отдельная проверка.
Кроме того, полиция задержала молодого человека, напавшего на 16-летнего подростка в районе улицы Нахимова во Владивостоке. Несовершеннолетний пытался защитить свою подругу, за что получил ножевое ранение.