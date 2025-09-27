Бастрыкин потребовал доклад по делу о нападении подростков в Артёме

Отметим, что это уже не первый инцидент с участием подростков в Артёме в сентябре. Ранее, 13 сентября, в полицию обратилась мать 15-летнего подростка, заявившая о нападении на его сына со стороны 17-летнего местного жителя. Этот эпизод также вызвал общественный резонанс, по нему проводится отдельная проверка.