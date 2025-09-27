Ричмонд
В Брянской области ВСУ атаковали многоквартирный дом

В результате атаки была повреждена кровля многоквартирного дома.

Источник: Аргументы и факты

ВСУ предприняли атаку с использованием беспилотников на город Стародуб в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, удар пришёлся по жилому сектору.

В результате атаки была повреждена кровля многоквартирного дома. Глава региона уточнил, что, несмотря на разрушения, жертв и пострадавших среди местных жителей нет.

Также сообщается, что один из дронов упал в непосредственной близости от жилого дома. В целях безопасности жильцов временно эвакуировали, после чего специалисты приступили к ликвидации последствий происшествия.

Ранее силы противовоздушной обороны России сбили над страной 55 украинских беспилотников самолетного типа.