В Брянской области ВСУ атаковали многоквартирный дом

ВСУ предприняли атаку с использованием беспилотников на город Стародуб в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, удар пришёлся по жилому сектору.
В результате атаки была повреждена кровля многоквартирного дома. Глава региона уточнил, что, несмотря на разрушения, жертв и пострадавших среди местных жителей нет.
Также сообщается, что один из дронов упал в непосредственной близости от жилого дома. В целях безопасности жильцов временно эвакуировали, после чего специалисты приступили к ликвидации последствий происшествия.
Ранее силы противовоздушной обороны России сбили над страной 55 украинских беспилотников самолетного типа.