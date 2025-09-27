В Братске 6-летний мальчик поиграл с зажигалкой и устроил пожар в доме

В Братске в жилом доме района Осиновка произошел пожар. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МЧС России по Иркутской области, шестилетний мальчик остался дома один и решил чем-то себя занять, вот только играть он стал вовсе не конструкторами и кубиками.