В Братске 6-летний мальчик поиграл с зажигалкой и устроил пожар в доме

Ребенок поджег бумагу, которая лежала в мусорном ведре.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске в жилом доме района Осиновка произошел пожар. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МЧС России по Иркутской области, шестилетний мальчик остался дома один и решил чем-то себя занять, вот только играть он стал вовсе не конструкторами и кубиками.

— Ребенок нашел зажигалку и поджёг бумагу в мусорном ведре. Огонь начал незамедлительно распространяться, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Потушить пламя мальчик сам не смог. Испуганный ребёнок выбежал на улицу и попросил помощи у прохожих, которые и вызвали спасателей. Из задымлённого подъезда самостоятельно выбрались четверо. Открытый огонь затронул три квадратных метра. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что сильный ветер до 18 м/с обрушится на районы Иркутской области.