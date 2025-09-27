В Братске 6-летний мальчик поиграл с зажигалкой и устроил пожар в доме

В Братске в жилом доме района Осиновка произошел пожар. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МЧС России по Иркутской области, шестилетний мальчик остался дома один и решил чем-то себя занять, вот только играть он стал вовсе не конструкторами и кубиками.
— Ребенок нашел зажигалку и поджёг бумагу в мусорном ведре. Огонь начал незамедлительно распространяться, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Потушить пламя мальчик сам не смог. Испуганный ребёнок выбежал на улицу и попросил помощи у прохожих, которые и вызвали спасателей. Из задымлённого подъезда самостоятельно выбрались четверо. Открытый огонь затронул три квадратных метра. К счастью, погибших и пострадавших нет.
