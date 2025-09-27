Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГИБДД России по Омской области бьет тревогу из-за роста ДТП с подростками

Все больше детей страдают из-за ДТП с питбайками или мопедами.

Источник: Комсомольская правда

По данным Госавтоинспекции России по Омской области, за 8 месяцев текущего года в регионе зарегистрировано 98 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних водителей мототранспорта. Трагический итог: трое подростков погибли, еще 98 получили травмы различной степени тяжести.

В теплый сезон юные мотоциклисты находятся под особым контролем сотрудников ГИБДД. Только за прошедшую неделю правоохранители задержали 28 несовершеннолетних, управлявших мототранспортом без прав и зачастую без средств защиты. Многие из них были немедленно отстранены от вождения.

Госавтоинспекция призывает родителей проявлять ответственность: перед тем как подарить ребенку питбайк, мопед или мотоцикл, стоит задуматься — стоит ли рисковать его жизнью ради кратковременного удовольствия?

«Впереди еще немало теплых дней, и каждый из них может стать последним для ребёнка, оказавшегося за рулём без должной подготовки и защиты, — подчеркивают в ведомстве. — Давайте вместе сделаем дороги безопаснее для наших детей».

Напомним: управление мототранспортом разрешено только с 16 лет и при наличии соответствующей категории водительского удостоверения. Нарушение этих правил не только влечет административную ответственность, но и ставит под угрозу самое ценное — жизнь.

Ранее мы писали, что собака, покусавшая в Омске 14-летнюю девочку, уже давно терроризировала округу.