ГИБДД России по Омской области бьет тревогу из-за роста ДТП с подростками

По данным Госавтоинспекции России по Омской области, за 8 месяцев текущего года в регионе зарегистрировано 98 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних водителей мототранспорта. Трагический итог: трое подростков погибли, еще 98 получили травмы различной степени тяжести.
В теплый сезон юные мотоциклисты находятся под особым контролем сотрудников ГИБДД. Только за прошедшую неделю правоохранители задержали 28 несовершеннолетних, управлявших мототранспортом без прав и зачастую без средств защиты. Многие из них были немедленно отстранены от вождения.
Госавтоинспекция призывает родителей проявлять ответственность: перед тем как подарить ребенку питбайк, мопед или мотоцикл, стоит задуматься — стоит ли рисковать его жизнью ради кратковременного удовольствия?
«Впереди еще немало теплых дней, и каждый из них может стать последним для ребёнка, оказавшегося за рулём без должной подготовки и защиты, — подчеркивают в ведомстве. — Давайте вместе сделаем дороги безопаснее для наших детей».
Напомним: управление мототранспортом разрешено только с 16 лет и при наличии соответствующей категории водительского удостоверения. Нарушение этих правил не только влечет административную ответственность, но и ставит под угрозу самое ценное — жизнь.
Ранее мы писали, что собака, покусавшая в Омске 14-летнюю девочку, уже давно терроризировала округу.