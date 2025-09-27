Депутат потребовал от Генпрокурора наказать всех виновных в массовом отравлении детей в Ташкентской области

На фоне усиливающегося общественного резонанса депутат Законодательной палаты от социал-демократической партии «Адолат» Нариман Умаров направил депутатский запрос Генеральному прокурору Узбекистана, в котором потребовал обнародовать настоящую информацию по этому делу и наказать виновных.
Много вопросов — мало ответов
В обращении отмечается, что
Депутат признал, что возбуждение уголовного дела и начало следственных мероприятий является важным шагом. Однако он обратил внимание, что до сих пор нет полной информации о числе пострадавших, точных причинах отравления и о том, какие лица допустили ситуацию.
«Дети — это будущее нации! Недопустимы халатность и ошибки, когда речь идёт о здоровье детей. Мы считаем необходимым не только дождаться результатов расследования, но и принять системные и строгие меры для предотвращения подобных случаев в будущем», — говорится в обращении Наримона Умарова.
Чего требует депутат
В связи с этим депутат просит Генерального прокурора разъяснить, какие экстренные медицинские и организационные меры принимаются под надзором прокуратуры для лечения пострадавших детей, а также по выявлению и устранению причин массового отравления. Также он интересуется, как налажено взаимодействие органов прокуратуры с другими государственными ведомствами и какие профилактические шаги будут предприняты, чтобы не допустить подобных случаев в будущем.
Партия «Адолат» подчёркивает необходимость тщательного расследования всех причин, приведших к этому инциденту, и привлечения виновных к ответственности, а также настоятельно требует коренного усиления государственного контроля в сфере пищевой безопасности.
Согласно закону, прокуратура обязана ответить на запрос в течение десяти дней.
Это тревожный социальный сигнал
Представители партии также посетили больницы, где находятся госпитализированные дети. По словам депутатов, эта ситуация является не только санитарно-медицинской проблемой, но и социальным тревожным сигналом.
Главной причиной ЧП они называют отсутствие должного контроля за качеством продуктов, поставляемых в детские сады. Партия «Адолат» настаивает на том, что производители и поставщики обязаны строго соблюдать стандарты и санитарные нормы. Партия требует расширить механизмы общественного контроля, ввести прозрачный мониторинг деятельности поставщиков и усилить государственный надзор в сфере продовольственной безопасности.
Напомним, что по предварительным данным, причиной отравления стал некачественный кефир, произведённый одним из предприятий Ташкентской области и поставляемый в детские сады. Накануне стало известно, что к врачам в четырёх районах обратились более 1900 детей. Эта цифра заставляет задуматься, насколько система безопасности продуктов питания в детских учреждениях готова защищать самых уязвимых — детей.