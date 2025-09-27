Пожар лишил крыши над головой семью с 13 детьми в Жамбылской области

Как сообщил телеканал, пожар вспыхнул в пятницу около пяти утра. Пламя с загоревшейся травы быстро перекинулось на хозпостройки, а затем и на сам дом. Проживавшая в нем семья, младшему ребенку которой всего три недели, успела эвакуироваться. Теперь люди живут у родных.