Пожар лишил крыши над головой семью с 13 детьми в Жамбылской области

Как сообщил телеканал, пожар вспыхнул в пятницу около пяти утра. Пламя с загоревшейся травы быстро перекинулось на хозпостройки, а затем и на сам дом. Проживавшая в нем семья, младшему ребенку которой всего три недели, успела эвакуироваться. Теперь люди живут у родных.
По словам главы семейства, огонь разгорелся за забором, где якобы часто собираются странные личности. Что в итоге стало причиной ЧП, сейчас выясняют специалисты.
«По прибытии было установлено, что происходит возгорание навеса и кровли частного жилого дома на предварительной площади 100 квадратных метров. Силами огнеборцев пожар ликвидирован в 6:57. Жертв и пострадавших нет. Причина устанавливается», — пояснила официальный представитель ДЧС Жамбылской области Карина Карташова.