В Волгограде беспилотники повредили торговые объекты

Дроны ВСУ повредили в Волгограде два торговых объекта.
В ночь на 27 сентября в Красноармейском районе Волгограда два торговых объекта получили повреждения из-за падения обломков беспилотников. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
«Сегодня ночью силами ПВО Минобороны отражена атака дронов на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА в Красноармейском районе Волгограда повреждены два нестационарных торговых объекта. Пострадавших нет», — уточнил Андрей Бочаров в своем telegram-канале.
Ранее сообщалось об ограничения на перелеты аэропортом Волгограда. По данным онлайн-табло волгоградского аэропорта, отменены несколько рейсов. Также часть самолетов были задержаны. Волгоградский губернатор также сообщил о повреждении домов при атаке ВСУ на регион.