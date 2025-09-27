Ричмонд
В Волгограде беспилотники повредили торговые объекты

В ночь на 27 сентября в Красноармейском районе Волгограда два торговых объекта получили повреждения из-за падения обломков беспилотников. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

В ночь на 27 сентября в Красноармейском районе Волгограда два торговых объекта получили повреждения из-за падения обломков беспилотников. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

«Сегодня ночью силами ПВО Минобороны отражена атака дронов на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА в Красноармейском районе Волгограда повреждены два нестационарных торговых объекта. Пострадавших нет», — уточнил Андрей Бочаров в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось об ограничения на перелеты аэропортом Волгограда. По данным онлайн-табло волгоградского аэропорта, отменены несколько рейсов. Также часть самолетов были задержаны. Волгоградский губернатор также сообщил о повреждении домов при атаке ВСУ на регион.

