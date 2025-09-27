Спустя почти сутки потушен пожар после ДТП с грузовым поездом под Смоленском

В МЧС рассказали о ситуации в Смоленской области (архивное фото).
Возгорание, которое произошло после столкновения грузовика и локомотива на железнодорожных путях в Смоленской области, полностью потушено. Об этом сообщили в МЧС России. Операция заняла почти сутки.
«Пожар полностью ликвидирован», — говорится в сообщении. Вчера глава Смоленской области Василий Анохин сообщил, что водитель грузового автомобиля нарушил правила дорожного движения, пересек железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и тем самым спровоцировал аварию.
В результате происшествия мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Губернатор подчеркнул, что иных версий произошедшего в настоящее время не рассматривается.