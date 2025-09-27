Ричмонд
Водитель в Самарканде на высокой скорости сбил 15-летнюю девушку на обочине и скрылся с места происшествия: как искали беглеца

Vaib.uz (Узбекистан. 27 сентября). Накануне в соцсетях появилось эмоциональное обращение матери 15-летней девушки.

Источник: соцети

Женщина рассказала, что в Самаркандском районе её дочь сбил на обочине автомобиль ехавший на большой скорости. Водитель сразу же скрылся с места аварии, даже не попытавшись оказать помощь или узнать о состоянии пострадавшей. Мать попросила правоохранительные органы найти виновного и привлечь его к строгой ответственности.

Подробности инцидента рассказали в СБДД. 24 сентября около 19:00 водитель автомобиля Lacetti, двигаясь на большой скорости по обочине дороги, сбил 15-летнюю девушку, после чего скрылся с места ДТП.

В результате оперативных розыскных мероприятий нарушитель и его транспортное средство были найдены в автомастерской, где водитель пытался отремонтировать машину и выдать повреждения за последствия столкновения с деревом. Сейчас в отношении водителя оформляются документы в установленном порядке, автомобиль отправлен на штрафстоянку.

На допросе мужчина признал свою вину.

«Когда я ехал по дороге, девочка шла вдоль улицы. Я испугался, поэтому и скрылся. Я не могу простить себе этот поступок. Я испугался из-за того, что сбил её. Уважаемые водители, я прошу вас — не повторяйте того, что сделал я. Прошу прощения у девочки и её родителей», — отметил он.

В результате происшествия 15-летняя девушка получила серьёзные травмы и была госпитализирована.

Теперь решать судьбу виновного будет суд. Надеемся, что этот случай станет уроком для всех, кто садится за руль.