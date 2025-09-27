Водитель в Самарканде на высокой скорости сбил 15-летнюю девушку на обочине и скрылся с места происшествия: как искали беглеца

«Когда я ехал по дороге, девочка шла вдоль улицы. Я испугался, поэтому и скрылся. Я не могу простить себе этот поступок. Я испугался из-за того, что сбил её. Уважаемые водители, я прошу вас — не повторяйте того, что сделал я. Прошу прощения у девочки и её родителей», — отметил он.