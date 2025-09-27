В аэропорту Казани ввели временные ограничения

«Аэропорт “Казань”. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Казани, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
