В Смоленской области ликвидировали пожар после аварии на ж/д переезде

В Руднянском районе Смоленской области сотрудники МЧС успешно ликвидировали пожар, возникший после столкновения грузового поезда и большегрузного автомобиля на железнодорожном переезде. Об этом информирует Главное управление МЧС по региону.
«Пожар полностью ликвидирован», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Напомним, инцидент случился в районе станции Рыжиково. Грузовик выехал на железнодорожные пути прямо перед приближающимся поездом, что привело к аварии. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги утром, 26 сентября. В результате столкновения с рельсов сошли локомотив и 18 вагонов, загруженных бензином. После аварии начался пожар.
Известно, что для ликвидации последствий аварии привлекли более 40 специалистов и 10 единиц техники.