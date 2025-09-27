Ричмонд
Массированная атака беспилотников ВСУ отражена в Ростовской области

В Ростовской области в ночь на субботу, 27 сентября, силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников ВСУ. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, воздушные цели были уничтожены и подавлены в нескольких районах региона, жертв и пострадавших нет.

Источник: Life.ru

По словам главы области, дроны зафиксировали над Тарасовским, Миллеровским, Милютинским, Кашарским, Каменским и Красносулинским районами. В Кашарском районе произошло возгорание сухой травы, которое быстро ликвидировали. А в Тарасовском огонь повредил оборудование газораспределительной станции, но газоснабжение не нарушено.

Слюсарь подчеркнул, что все службы действовали оперативно и ситуация находится под полным контролем.

Ранее Life.ru писал, что ВСУ атаковали беспилотниками и Волгоградскую область. Там силы ПВО также успешно уничтожили воздушные цели, однако в результате падения обломков пострадали два небольших торговых объекта. Губернатор региона подчеркнул, что никто из людей не получил травм, а ситуация быстро была взята под контроль.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

