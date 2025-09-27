Массированная атака беспилотников ВСУ отражена в Ростовской области

Ранее Life.ru писал, что ВСУ атаковали беспилотниками и Волгоградскую область. Там силы ПВО также успешно уничтожили воздушные цели, однако в результате падения обломков пострадали два небольших торговых объекта. Губернатор региона подчеркнул, что никто из людей не получил травм, а ситуация быстро была взята под контроль.